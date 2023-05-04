Инспекторы ВАИ показали оборудование, с помощью которого ловят нарушителей ПДД

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Инспектор Военной автомобильной инспекции (ВАИ) получает по рации информацию о том, что в его сторону движется военный «КамАЗ», который нарушает правила дорожного движения. Водитель превысил скорость и не включил ходовые огни. Инспектор ВАИ проверяет документы и составляет протокол о нарушении ПДД.

«Если транспортное средство принадлежит МО и за рулем водитель - военный, то составляется протокол о привлечении водителя к административной ответственности. Если же это гражданское транспортное средство, то оформляется и отправляется в органы ГИБДД сообщение о выявленном правонарушении», - рассказал начальник отделения дорожно-патрульной службы ВАИ ЗВО Евгений Киреев.

Выявлять правонарушителей помогает специальное транспортное средство военной полиции - комплекс организации безопасного дорожного движения. Он позволяет оператору в реальном времени контролировать обстановку на дороге. Заступает на пост каждый день, фиксирует все нарушения.

«Нарушение максимально разрешающей скорости дорожного движения, правил ремней безопасности, также нарушение размещения транспортных средств на проезжей части, то есть пересечение сплошной лини разметки», - заявил начальник отделения дорожно-патрульной службы ВАИ ЗВО Евгений Киреев.

Мобильный комплекс ВАИ оснащен всем необходимым, чтобы оператор мог работать здесь не прерываясь. Они оборудованы камерами замера скорости движения, компьютерами, принтером, есть даже микроволновая печь.

«По необходимости имеется квадрокоптер для контроля территории вокруг комплекса для контроля поста, который рядом находится. Все ли с ним нормально, если, например, не вышел на связь, то можно запустить и оперативно увидеть, что происходит на посту. Можно посмотреть, нет ли какого-нибудь дополнительного трафика, чтобы направить туда инспектора разобраться с этим, нет ли проблем для движения», - поделился старший инспектор ДПС Иван Константинов.

В Западном военном округе (ЗВО) работают пять передвижных мобильных комплексов ВАИ. Часть из них находится в Курской, Белгородской и Брянской областях для проведения акции «Безопасность дорожного движения».

Ранее военные полицейские спасли четырех мирных жителей в зоне СВО. Во время ежедневных боевых дежурств военные полицейские в зоне спецоперации досматривают автомобили как военнослужащих ВС РФ, так и гражданских лиц, проверяют документы и грузы, решают бытовые конфликты.