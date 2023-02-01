«Через полторы минуты прилетела мина»: военные полицейские спасли 4 мирных жителей в зоне СВО

Во время ежедневных боевых дежурств военные полицейские в зоне СВО досматривают автомобили как военнослужащих ВС РФ, так и гражданских лиц, проверяют документы и грузы, решают бытовые конфликты.

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На военнослужащих военной полиции возложены особые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Они следят за безопасностью на дорогах и в населенных пунктах, осуществляют пропускной режим на пунктах контроля.

Корреспондент «Звезды» Наталья Панталева на бронированном автомобиле «Астейс» отправилась на пункт пропуска, где заступил на суточное дежурство наряд военных полицейских.

Основные задачи на боевом дежурстве - это осуществление пропускного режима. Вместе с тем это досмотр транспортных средств российских войск и обеспечение правопорядка и дисциплины среди военнослужащих.

В пути водитель бронеавтомобиля отметил, что «Астейс» как в Сирии, так и в зоне спецоперации зарекомендовал себя хорошо. На посту военные полицейские сменили своих сослуживцев

«Предыдущая смена, которая отстояла, доводит всю оперативную информацию, которая была за прошлые сутки. Построение, доведение боевых задач и заступаем на дежурство», - рассказал, как происходит пересменка старший поста военной полиции Павел.