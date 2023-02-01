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«Через полторы минуты прилетела мина»: военные полицейские спасли 4 мирных жителей в зоне СВО

Марина Крижановская
Наталья Панталёва
05:01 01.02.2023
Во время ежедневных боевых дежурств военные полицейские в зоне СВО досматривают автомобили как военнослужащих ВС РФ, так и гражданских лиц, проверяют документы и грузы, решают бытовые конфликты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На военнослужащих военной полиции возложены особые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Они следят за безопасностью на дорогах и в населенных пунктах, осуществляют пропускной режим на пунктах контроля.

Корреспондент «Звезды» Наталья Панталева на бронированном автомобиле «Астейс» отправилась на пункт пропуска, где заступил на суточное дежурство наряд военных полицейских.

Основные задачи на боевом дежурстве - это осуществление пропускного режима. Вместе с тем это досмотр транспортных средств российских войск и обеспечение правопорядка и дисциплины среди военнослужащих.

В пути водитель бронеавтомобиля отметил, что «Астейс» как в Сирии, так и в зоне спецоперации зарекомендовал себя хорошо. На посту военные полицейские сменили своих сослуживцев

«Предыдущая смена, которая отстояла, доводит всю оперативную информацию, которая была за прошлые сутки. Построение, доведение боевых задач и заступаем на дежурство», - рассказал, как происходит пересменка старший поста военной полиции Павел.

© ТРК "Звезда"

Военные полицейские оперативно досматривают все автомобили - военные и гражданские. В первую очередь проверяют документы. Под контролем и перевозка груза и людей.

«Обязательно просматриваем салон, багажник, все под сиденьями, поднимаем все коврики. Досматривается кузов, кабина на предмет каких-то неучтенных боеприпасов. У нас задач много, как минимум, обеспечение безопасности вокруг себя. И если что-то подозрительное, то отрабатывать в ту сторону», - пояснил военнослужащий военной полиции с позывным Малой.

Военные полицейские дежурят день и ночь. Опасно, так как в любой момент можно попасть под удар националистов. На дороге повсюду осколки от вражеских снарядов. Недавно полицейские проявили мужество и героизм, спасая людей после минометного обстрела.

«Такая огромная воронка, осколки - это последствия минометного обстрела, под который попал санитарный автомобиль. В нем перевозили больных. И военные полицейские эвакуировали из него больного и спасли ему жизнь», - показала корреспондент.

Старший поста военной полиции Павел сообщил, что ими было замечено передвижение гуманитарного транспортного средства во время минометного обстрела.

«Рядом разорвалась мина. Водитель был контужен, не мог дальше передвигаться. В транспортном средстве находилось около четырех больных, которые перевозили в госпиталь. Эвакуировали их на себе, вытащили из-под минометного обстрела. И через буквально полторы минуты в данное транспортное средство прилетела мина», - добавил он.

Залог безопасности - слаженные действия военных полицейских. У них много задач, часто к ним обращаются за помощью гражданские для разрешения бытовых конфликтов. Патруль выезжает на место и разбирается в ситуации. Случается, что приходится  пресекать мародерство и грабежи.

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