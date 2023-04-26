Российские бойцы вскрыли позиции противника в зоне спецоперации при помощи «Пенициллина»

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Минобороны России публикует кадры работы комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин», который обнаруживает огневые позиции противника в зоне спецоперации. Данная система выполняет задачи за счет обработки звуковой и визуальной информации.

Как уточняет российское оборонное ведомство, с помощью «Пенициллина» бойцы Центрального военного округа (ЦВО) вскрыли позиции украинской артиллерии.

В состав комплекса входит набор звукоприемников. Они выполнены в виде отдельных модулей, устанавливаемых на поверхность Земли. Приемники фиксируют звуковые волны и по проводной линии передают информацию.

Боевая работа звукометрического комплекса заключается в анализе звуковых волн от выстрелов орудий, находящихся на значительном удалении от аппаратной. Затем определяются координаты противника и передаются на командный пункт. Полученные данные используются нашими артиллеристами для ударов по целям.

Ранее Минобороны показало кадры работы 120-миллиметровых орудий «Нона-С» в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.