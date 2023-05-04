В Киеве объявлена воздушная тревога

Сирены также звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

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В семи областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.

Так, система оповещения сработала в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях. В 02:21 сирены начали звучать и в Киеве.

Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Накануне днем в Киеве и ряде других регионов Украины объявили воздушную тревогу. В красный цвет на онлайн-карте окрасились Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская и Харьковская области.