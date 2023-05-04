В стране и мире 9 мая Российские дипломаты в Люксембурге возложили цветы к могилам погибших от рук нацистов Ян Брацкий Собравшиеся на кладбище Бонневуа почтили память погибших минутой молчания. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российские дипломаты приняли участие в памятной акции на кладбище Бонневуа в Люксембурге, где возложили цветы и венки к могилам жертв нацистов. © ТРК «Звезда» Участие в акции принял чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Люксембурге Дмитрий Лобанов и другие сотрудники дипведомства. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. © ТРК «Звезда» На прошлой неделе члены делегации Международного совета военного спорта (CISM) возложили красные гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. В церемонии участвовали представители более 50 государств. Экспертное мнение и аналитика