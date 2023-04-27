Члены делегации CISM возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
В церемонии приняли участие представители более 50 стран, сообщает Минобороны
© Фото: Минобороны России
Члены делегации Международного совета военного спорта (CISM) возложили красные гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. В торжественной церемонии участвовали представители более 50 стран, сообщает Министерство обороны РФ.
Собравшиеся почтили минутой молчания память красноармейцев, павших в ходе боев в годы Великой Отечественной войны.
Россия в следующем году примет первые игры среди воспитанников довузовских образовательных организаций оборонных ведомств. Такое решение принято на Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта, которая завершила работу в Москве. Мероприятие состоится в Туле. Генассамблея и конгресс CISM впервые прошли в России.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.