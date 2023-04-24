Песков назвал НАТО инструментом войны

После распада СССР альянс шесть раз расширялся в сторону России.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Североатлантический альянс всегда был инструментом войны, а не мира. При этом НАТО продолжает приближаться к границам России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на открытии просветительского марафона «Знание».

«НАТО - это не инструмент мира, это инструмент конфронтации. НАТО именно была так задумана, спроектирована и исполнена, как инструмент конфронтации. Это машина войны. И она все время приближалась к нашим границам», - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что после распада СССР альянс расширялся в сторону России шесть раз.

Ранее Песков заявил о продолжении линии на поглощение Украины со стороны НАТО. Он заметил, что НАТО продолжает проявлять агрессивную сущность, о которой в России говорили и раньше, до начала специальной военной операции.