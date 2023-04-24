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Песков назвал НАТО инструментом войны

Алексей Курильченко
18:02 24.04.2023
После распада СССР альянс шесть раз расширялся в сторону России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Североатлантический альянс всегда был инструментом войны, а не мира. При этом НАТО продолжает приближаться к границам России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на открытии просветительского марафона «Знание».

«НАТО - это не инструмент мира, это инструмент конфронтации. НАТО именно была так задумана, спроектирована и исполнена, как инструмент конфронтации. Это машина войны. И она все время приближалась к нашим границам», - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что после распада СССР альянс расширялся в сторону России шесть раз.

Ранее Песков заявил о продолжении линии на поглощение Украины со стороны НАТО. Он заметил, что НАТО продолжает проявлять агрессивную сущность, о которой в России говорили и раньше, до начала специальной военной операции. 

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