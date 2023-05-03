В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Также сирены звучат в Киевской области.

© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

В Киеве и ряде других регионов Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты минцифры страны.

Изначально сирены зазвучали в столице и области. Также в красный цвет на карте окрасились Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская и Харьковская области.

Впоследствии в Киеве отменили тревогу, однако через несколько минут снова объявили об угрозе в небе.

Сегодня ночью украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.