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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Анна Назайкина
16:39 03.05.2023
Также сирены звучат в Киевской области.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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В Киеве и ряде других регионов Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты минцифры страны.

Изначально сирены зазвучали в столице и области. Также в красный цвет на карте окрасились Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская и Харьковская области.

Впоследствии в Киеве отменили тревогу, однако через несколько минут снова объявили об угрозе в небе.

Сегодня ночью украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве, а также в  Днепропетровской и Харьковской областях.

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