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В Москве на Ереванской улице загорелось административное здание

Сергей Лебедев
22:53 04.05.2023
К ликвидации огня привлекли 57 человек и 15 единиц техники.
© Видео: moscowproc, Telegram © Фото: moscowproc, Telegram
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Сегодня вечером произошел сильный пожар в административном здании на Ереванской улице в Москве. В нем располагаются магазины, автосервис и хостел. Сейчас на месте происшествия работаю пожарные расчеты. К тушению привлекли 57 человек и 15 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. О пострадавших информация не поступала.

По факту сильного пожара прокуратура Москвы начала проверку. Ее сотрудники контролируют установление обстоятельств и причин возгорания, заявили в ведомстве. 

Также в связи с пожаром возле дома №17 на Ереванской улице полностью перекрыли движение. Об этом сообщили в дептрансе.

«В связи с пожаром на Ереванской улице, в районе дома 17с2, автобусы 844 и с823 следуют изменённой трассой», - сообщили власти.

Напомним, вчера крупный пожар произошел на нефтебазе в поселке Волна в Краснодарском крае. Площадь возгорания достигала 1200 квадратных метров.

Пожару был присвоен высший ранг сложности. Позже его ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.

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