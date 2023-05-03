В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Губернатор Краснодарского края сообщил о крупном пожаре на нефтебазе в порту

Максим Крюков
05:14 03.05.2023
Пожару был присвоен высший ранг сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
© Видео: kerch.today/VK © Фото: crimea_news82, VK
Читайте нас на:

В поселке Волна Темрюкского района в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», - написал он в своем Telegram-канале.

На место происшествия стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно сильное пламя и густой дым.

Ранее «Звезда» рассказала, что происходит с природными пожарами в России. Самым разрушительным стало возгорание в Сосьве. Там огонь частично уничтожил поселок, два человека погибли. По разным данным, сгорели больше сотни домов, без крова остались от 300 до 600 человек. Президент Владимир Путин потребовал от всех заинтересованных ведомств работать над восстановлением нормальной жизни в пострадавших от огня населенных пунктах быстро и без лишней бюрократии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:44 В стране и мире
Британия планирует передать Киеву ракеты большой дальности вместо вертолетов Apache
02:33 В стране и мире
В Киеве сообщили о мощных взрывах
02:25 В стране и мире
Генерал Милли рассказал о работе Пентагона над созданием новейших беспилотников
01:23 В стране и мире
Патрушев заявил, что сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США
20:37 В стране и мире
Видео
Путин лично поздравил Гергиева с 70-летним юбилеем
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что враг только за последний месяц потерял более 15 тысяч человек
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Сервер игры Minecraft рухнул после цифрового митинга у памятника Жириновскому
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.