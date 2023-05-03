В стране и мире Губернатор Краснодарского края сообщил о крупном пожаре на нефтебазе в порту Максим Крюков Пожару был присвоен высший ранг сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. © Видео: kerch.today/VK © Фото: crimea_news82, VK Читайте нас на: В поселке Волна Темрюкского района в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. «Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», - написал он в своем Telegram-канале. На место происшествия стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно сильное пламя и густой дым. Ранее «Звезда» рассказала, что происходит с природными пожарами в России. Самым разрушительным стало возгорание в Сосьве. Там огонь частично уничтожил поселок, два человека погибли. По разным данным, сгорели больше сотни домов, без крова остались от 300 до 600 человек. Президент Владимир Путин потребовал от всех заинтересованных ведомств работать над восстановлением нормальной жизни в пострадавших от огня населенных пунктах быстро и без лишней бюрократии. Экспертное мнение и аналитика