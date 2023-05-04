Члены Верховной рады попытались сорвать выступление российской делегации на саммите ПАЧЭС

Украинские парламентарии устроили политическую акцию в день, когда в рамках 30-летия ассамблеи проходил форум спикеров.

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Депутаты Верховной рады Украины пытались сорвать выступление российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом «Звезде» рассказала и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ на саммите ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

Украинские парламентарии устроили политическую акцию в день, когда в рамках 30-летия ассамблеи ПАЧЭС проходил форум спикеров.

«Во время нашего выступления, во-первых, Украина взяла слово раньше, а потом они попытались сорвать мероприятие. Стали за спиной разворачивать флаги, выкрикивать и очень жестко, очень агрессивно, за спиной у меня развернулись целые бои», - рассказала Ольга Тимофеева.

Несколько раз спикер парламента Турции (в этой стране проходит саммит) призывал украинскую делегацию либо выйти, либо сесть на места.

«Но они ведут себя по-хамски и превращают все в цирк. Нам дали договорить и высказать свою точку зрения. Мы считаем, что эта парламентская площадка находится в серьезном кризисе», - сказала Ольга Тимофеева.

По словам и.о. руководителя российской делегации, за последние два-три года организация сильно политизировалась. Украина стала использовать эту площадку для того чтобы громко обвинять Россию.

«Каждое заседание раз в полгода превращается в цирк», - сказала депутат.

По ее словам, реальных решений в последние годы в ПАЧЭС не принимается, ассамблея превратилась в место для политических дебатов. В то же время Тимофеева считает, что россияне должны присутствовать на этой площадке, потому что вызовов огромное количество, призвали вместе решать проблемы, которые у нас сегодня есть.

Организацию причерноморского сотрудничества создали 30 лет назад Россия и Турция. В ее рамках предполагалось вместе противостоять экономическим вызовам, сближать законодательства и вместе решать проблемы.