В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Члены Верховной рады попытались сорвать выступление российской делегации на саммите ПАЧЭС

Дмитрий Трунов
18:35 04.05.2023
Украинские парламентарии устроили политическую акцию в день, когда в рамках 30-летия ассамблеи проходил форум спикеров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Депутаты Верховной рады Украины пытались сорвать выступление российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом «Звезде» рассказала и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ на саммите ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

Украинские парламентарии устроили политическую акцию в день, когда в рамках 30-летия ассамблеи ПАЧЭС проходил форум спикеров.

«Во время нашего выступления, во-первых, Украина взяла слово раньше, а потом они попытались сорвать мероприятие. Стали за спиной разворачивать флаги, выкрикивать и очень жестко, очень агрессивно, за спиной у меня развернулись целые бои», - рассказала Ольга Тимофеева.

Несколько раз спикер парламента Турции (в этой стране проходит саммит) призывал украинскую делегацию либо выйти, либо сесть на места.

«Но они ведут себя по-хамски и превращают все в цирк. Нам дали договорить и высказать свою точку зрения. Мы считаем, что эта парламентская площадка находится в серьезном кризисе», - сказала Ольга Тимофеева.

По словам и.о. руководителя российской делегации, за последние два-три года организация сильно политизировалась. Украина стала использовать эту площадку для того чтобы громко обвинять Россию.

«Каждое заседание раз в полгода превращается в цирк», - сказала депутат.

По ее словам, реальных решений в последние годы в ПАЧЭС не принимается, ассамблея превратилась в место для политических дебатов. В то же время Тимофеева считает, что россияне должны присутствовать на этой площадке, потому что вызовов огромное количество, призвали вместе решать проблемы, которые у нас сегодня есть.

Организацию причерноморского сотрудничества создали 30 лет назад Россия и Турция. В ее рамках предполагалось вместе противостоять экономическим вызовам, сближать законодательства и вместе решать проблемы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:35 В стране и мире
Видео
Члены Верховной рады попытались сорвать выступление российской делегации на саммите ПАЧЭС
17:49 В стране и мире
В России изменят сеть авиамаршрутов из-за сокращения субсидий
17:03 В стране и мире
Мэра Одессы Труханова арестовали по делу о растрате
16:39 В стране и мире
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве семиклассницы молотком в Петербурге
15:53 В стране и мире
Видео
Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове
Популярное
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.