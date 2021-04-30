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«Драки за крыши»: руфер объяснил суть конфликтов из-за нелегальных экскурсий в Петербурге

Алексей Курильченко
22:52 30.04.2021
Нелегальные экскурсии по крыша в Петербурге считаются источником легких денег, из-за чего между организаторами часто возникают конфликты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Руфер Дмитрий Иванов из Санкт-Петербурга рассказал о проведении в городе нелегальных экскурсий по крышам города. По его словам, молодые люди считают это очень прибыльным занятием, из-за чего между «экскурсоводами» часто возникают конфликты, которые могут перерасти в перестрелку.

«Многие люди полагают, что это просто - найти крышу, сломать замок. Они начинают делить имущество на этой почве. Это всегда было, теперь новая форма - драки за крыши. Это просто люди, обезбашенные от легких денег, гормонов, они почувствовали что можно легко заработать. И вот начинают друг с другом...», - рассказал Иванов.

В полицию городу уже обратился один из нелегальных организаторов. По его словам, он не поделил крышу с другим юношей. В  результате перепалки «конкурент» выстрелил юноше из газового пистолета в лицо. По факту этого инцидента полиция организовала проверку, оба участника будут привлечены к ответственности за проведение нелегальных экскурсий.

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