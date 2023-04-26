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В Нижнем Новгороде к «Бессмертному полку» присоединились пожарные и медики

Олег Лавров
07:30 26.04.2023
Рассказать о подвиге предка в 2023 можно прикрепив его изображение к своему автомобилю или присоединившись к проекту «Стена памяти».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Акция «Бессмертный полк» увеличивает число участников. В этом году она пройдет в альтернативных форматах, и по всей стране подготовка уже идет полным ходом.

В Нижнем Новгороде к акции присоединяются в числе прочих местные пожарные. В качестве альтернативы шествию можно приклеить фото родственников на автомобили. Так сделал и Данила Людзимин - начальник пожарной части, первого спасательного отряда ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Когда началась война, ей не было 18 лет. Она со своими подругами пошла в военкомат, чтобы их взяли на фронт. Они упрашивали военкома, но он отказал им в этом», - рассказывает он о своей бабушке Октябрине Владимировне.

Позже ее все же отправили на фронт - на трудовой, рыть противотанковые рвы. И только в 19 лет перевод в особый запасный женский стрелковый полк. В военные годы это была обычная практика. С фашистами на фронтах сражались около полумиллиона женщин.

В этой же пожарной части после Великой Отечественной войны много лет проработал дед врача нижегородской скорой помощи Ксении Пиногоровой. Другой ее предок, Дмитрий Павлович Заболотников, был артиллеристом, дошел до Берлина. Портрет героя-фронтовика распечатан на футболке. Таким образом, врачи также присоединились к альтернативному формату «Бессмертного полка».

Рассказать о героическом подвиге предка можно прикрепив его изображение и описание боевого пути к транспортному средству. Полиция штрафовать водителей за это не будет. В МВД рекомендуют выбрать для портретов заднее или задние боковые стекла. Главное, чтобы изображения не ограничивали обзор водителю. Также почтить память предков можно, присоединившись к проекту «Стена памяти» - на предприятиях и в общественных местах разместят стенды, на которые можно будет прикрепить фотографию своего родственника-победителя.

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