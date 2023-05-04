Sky News: жена Зеленского прибыла в Лондон на церемонию коронации Карла III
На торжественной церемонии будут представлены 203 страны.
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Супруга украинского президента Елена Зеленская прибыла в Лондон. Там она примет участие в церемонии коронации британского монарха Карла III, которая состоится в субботу, 6 мая, сообщает телеканал Sky News.
Букингемский дворец подтвердил, что на торжествах будут представлены 203 страны. В данный момент британский премьер-министр Риши Сунак встречает высокопоставленных гостей в резиденции на Даунинг-стрит.
Напомним, Карл III был объявлен королем Великобритании в начале сентября прошлого года после кончины Елизаветы II, которая правила в 1952 года.
В феврале этого года Карл III встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Букингемском дворце.