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Sky News: жена Зеленского прибыла в Лондон на церемонию коронации Карла III

Сергей Лебедев
19:14 04.05.2023
На торжественной церемонии будут представлены 203 страны. 
Sky News: жена Зеленского прибыла в Лондон на церемонию коронации Карла III
© Фото: IMAGO, Turkish presidency apaima, GlobalLookPress
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Супруга украинского президента Елена Зеленская прибыла в Лондон. Там она примет участие в церемонии коронации британского монарха Карла III, которая состоится в субботу, 6 мая, сообщает телеканал Sky News.

Букингемский дворец подтвердил, что на торжествах будут представлены 203 страны. В данный момент британский премьер-министр Риши Сунак встречает высокопоставленных гостей в резиденции на Даунинг-стрит.

Напомним, Карл III был объявлен королем Великобритании в начале сентября прошлого года после кончины Елизаветы II, которая правила в 1952 года.

В феврале этого года Карл III встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Букингемском дворце.

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