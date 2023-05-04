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Министр просвещения Кравцов принял участие в акции «Бессмертный полк» в Карачаево-Черкесии

Тимур Шерзад
18:58 04.05.2023
Сергей Кравцов напомнил школьникам, что сегодня российские бойцы в зоне спецоперации сражаются за мир и Родину - так же, как это было в годы Великой Отечественной войны. 
© Видео: Бессмертный полк © Фото: Бессмертный полк
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Министр просвещения России Сергей Кравцов принял участие в патриотической акции «Бессмертный полк». Она проходила в виде торжественной линейки в школе №2 станицы Зеленчукская в Карачаево-Черкесии. 

Министр сделал это в ходе рабочей поездки в республику. 

«День Победы - это великий праздник, значимый для всей нашей страны, для каждой ее семьи. Патриотическое воспитание стало неотъемлемой частью школьного образования, и очень важно, что ребята участвуют в таких мероприятиях, как "Бессмертный полк", "Окна Победы", "Сад памяти" и других, не формально, а по велению души», - заявил Кравцов.

Он напомнил школьникам, что сегодня российские бойцы в зоне спецоперации сражаются за мир и Родину - так же, как это было в годы Великой Отечественной войны. 

Акция «Бессмертный полк» в честь 78-летия Победы проходит в виде торжественных линеек во всех школах России.

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