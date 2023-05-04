Торжественная линейка в честь 78-летия Победы проходит во всех школах России

О событиях Великой Отечественной войны школьникам рассказывают на занятиях «Разговоры о важном», которые также проводят сегодня.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Учебный день во всех школах страны сегодня начался с торжественной линейки, посвященной 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

О событиях 1941-1945 годов школьникам рассказывают на занятиях «Разговоры о важном». И несмотря на то, что в этом году массовое шествие «Бессмертный полк» отменили в целях безопасности, школьники отмечают акцию в другом формате.

Ученики приносят на уроки портреты своих родственников, сражавшихся за Родину, делятся семейными историями, вспоминают о подвигах ветеранов. По всей стране в школах звучат стихи военной поры и песни Победы. По видеосвязи к детям обращаются участники Великой Отечественной войны.

Отметим, что, согласно опросу ВЦИОМ, 65% россиян считают День Победы самым главным праздником.