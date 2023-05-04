В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Аналитик Горбов спрогнозировал подорожание авиабилетов в России на 10-15%

Сергей Лебедев
18:48 04.05.2023
При этом не стоит опасаться дефицита билетов из-за корректировки маршрутной сети.
Аналитик Горбов спрогнозировал подорожание авиабилетов в России на 10-15%
© Фото: Boris Roessler, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Авиабилеты на внутрироссийские рейсы могут подорожать на 10-15%. Об этом «Звезде» заявил независимый аналитик авиационного рынка Евгений Горбов, комментируя информацию о сокращении субсидий. По его словам, основной причиной этого станет приближающийся туристический сезон.

«У нас предстоит повышение цен. Рост стоимости может быть связан с тем, что компании будут опасаться перераспределения трафика, так как нельзя, чтобы простаивали самолеты. Второе - приближающийся туристический сезон. Это основное», - говорит эксперт.

Говоря о сокращении субсидий, Евгений Горбов отметил, что в данном контексте нужно это рассматривать не с точки зрения уменьшения финансирования авиакомпаний, а как некую просьбу к перевозчикам пересмотреть маршрутную сетку для стабилизации внутреннего пассажиропотока.

«Если посмотреть на статистику, то субсидированные направления, именно плотность загрузки бортов на тех направлениях, она была ниже порогового значения, которое изначально закладывает авиакомпания, когда планируют рейсы, не ниже 60%. Произойдет перераспределение частоты полетов. Какие-то авиакомпании уменьшат или исключат направления, позволив другим, которые работают на этом направлении, лучше загружать суда. Мы не говорим, что будет дефицит билетов. Просто будет перераспределение трафика. Будут более плотно грузить свои мощности», - добавил аналитик.

Напомним, ранее стали известно, что Росавиация вместе с авиакомпаниями и субъектами России работает над корректировкой маршрутной сети для сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях. Это связано с оптимизацией финансирования региональных перевозок.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:35 В стране и мире
Видео
Члены Верховной рады попытались сорвать выступление российской делегации на саммите ПАЧЭС
17:49 В стране и мире
В России изменят сеть авиамаршрутов из-за сокращения субсидий
17:03 В стране и мире
Мэра Одессы Труханова арестовали по делу о растрате
16:39 В стране и мире
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве семиклассницы молотком в Петербурге
15:53 В стране и мире
Видео
Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове
Популярное
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.