Аналитик Горбов спрогнозировал подорожание авиабилетов в России на 10-15%

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Авиабилеты на внутрироссийские рейсы могут подорожать на 10-15%. Об этом «Звезде» заявил независимый аналитик авиационного рынка Евгений Горбов, комментируя информацию о сокращении субсидий. По его словам, основной причиной этого станет приближающийся туристический сезон.

«У нас предстоит повышение цен. Рост стоимости может быть связан с тем, что компании будут опасаться перераспределения трафика, так как нельзя, чтобы простаивали самолеты. Второе - приближающийся туристический сезон. Это основное», - говорит эксперт.

Говоря о сокращении субсидий, Евгений Горбов отметил, что в данном контексте нужно это рассматривать не с точки зрения уменьшения финансирования авиакомпаний, а как некую просьбу к перевозчикам пересмотреть маршрутную сетку для стабилизации внутреннего пассажиропотока.

«Если посмотреть на статистику, то субсидированные направления, именно плотность загрузки бортов на тех направлениях, она была ниже порогового значения, которое изначально закладывает авиакомпания, когда планируют рейсы, не ниже 60%. Произойдет перераспределение частоты полетов. Какие-то авиакомпании уменьшат или исключат направления, позволив другим, которые работают на этом направлении, лучше загружать суда. Мы не говорим, что будет дефицит билетов. Просто будет перераспределение трафика. Будут более плотно грузить свои мощности», - добавил аналитик.

Напомним, ранее стали известно, что Росавиация вместе с авиакомпаниями и субъектами России работает над корректировкой маршрутной сети для сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях. Это связано с оптимизацией финансирования региональных перевозок.