Попытку депутатов Рады сорвать выступление делегации РФ в Анкаре сняли на видео

Украинские делегаты развернули флаги, начали называть россиян фашистами и террористами и даже попытались начать драку.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Момент попытки срыва выступления российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре украинскими депутатами попал на видео. Соответствующие кадры «Звезде» предоставила и.о. главы делегации РФ Ольга Тимофеева.

Прямо во время ее речи украинские делегаты зашли ей за спину, развернули там флаги, начали называть россиян фашистами и террористами, даже попытались начать драку.

Турецкая сторона, председательствующая на форуме, в жесткой форме призывала украинцев успокоиться, но удалось это далеко не сразу. К тому же до этого они еще раз нарушили регламент, начав свое выступление раньше положенного.

По мнению Тимофеевой, площадка ПАЧЭС находится в серьезном кризисе - реальные решения там не принимаются, зато разводят политические дебаты. Россия же нацелена на то, чтобы организация совместными силами решала все проблемы, какие есть.

Ранее глава российской делегации заявила «Звезде», что украинские делегаты на саммите ведут себя по-хамски и «превращают все в цирк».