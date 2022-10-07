Польша возведет «электронное» заграждение на границе с Россией

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Польша планирует на всей границе с Калининградской областью построить «электронное» заграждение. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Мачей Вонсик.

«Пограничная стража получила новые средства на строительство периметрического заграждения на всей границе с Калининградской областью. В бюджете следующего года есть деньги на то, чтобы быстро построить электронное заграждение, чтобы очень внимательно следить за этой границей», - сказал чиновник.

Предполагается, что на границе установят специальные тепловизоры, датчики и камеры. По словам замминистра, в данный момент нет необходимости строить иное заграждение, кроме электронного.

Напомним, недавно стало известно, что Польша планирует поставить на вооружение размещенной на востоке 18-й механизированной дивизии танки Abrams и вертолеты Apache.

Предполагается, что сформированная четыре года назад по американскому принципу дивизия защитит страну от нападения с Брестского направления. Она должна «создать непреодолимую преграду» для врага.