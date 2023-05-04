Reuters сообщило об отказе России и Индии от механизма расчетов в рупиях

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Индия и Россия приостановили переговоры о торговле в рупиях, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. По их словам, от механизма расчета в индийской национальной валюте пришлось отказаться, потому что он невыгоден для РФ.

В правительстве Индии объяснили отказ от расчетов в рупиях тем, что Россия не хочет, чтобы у нее скопилось более 40 млрд рупий. Это не полностью конвертируемая валюта, и ее накопление, вероятно, произойдет из-за дисбаланса в торговле в пользу России.

Источники агентства утверждают, что Россия хочет, чтобы ей платили в юанях или других валютах. В итоге механизм расчета в рупиях просто не работал, рассказали они. Отмечается, что обе страны начали искать альтернативы по механизму расчетов.

В то же время торговые операции Индии и России продолжаются. Платежи проводятся в долларах, дирхамах ОАЭ и некоторых других валютах, в том числе с использованием третьих стран, включая Китай.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в мире происходит постепенный отказ от использования доллара. В то же время, в ближайшем будущем она не видит альтернативу американской валюте.