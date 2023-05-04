Жена Петросяна рассказала о состоянии юмориста

Ранее сообщалось, что артист оказался в реанимации после установки зубного импланта.

© Фото: petrosyanevgeny, Instagram*

Супруга юмориста, народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в беседе со «Звездой» рассказала о его состоянии.

Она заявила, что каких-то новостей относительно его самочувствия у нее нет. Он находится на плановом осмотре и чувствует себя хорошо.

«У Евгения Вагановича все благополучно, он на плановом осмотре», - сказала Брухунова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Евгений Петросян попал в реанимацию после того, как ему установили зубной имплант. Как утверждалось, за его состоянием все еще наблюдают медики.

Накануне юморист Карен Аванесян рассказал, что волнуется за Петросяна, так как он не отвечает на звонки.

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