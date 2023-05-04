Армия Армия Армия

Минобороны России построило новый детский сад в Мариуполе

15:31 04.05.2023
Детсад на 150 мест имеет общую площадь в 3 126 квадратных метров, он возведен в центре построенного военными строителями в прошлом году жилого комплекса на 1 011 квартир.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

МО РФ сообщает о завершении строительства нового детского сада в Мариуполе. Его общая площадь составляет 3 126 квадратных метров, в него смогут ходить полторы сотни детей. 

Готовность социального объекта проверили заместитель министра обороны России Тимур Иванов и врио главы ДНР Денис Пушилин. 

Детсад возвели на улице Куприна, в центре построенного военными строителями в прошлом году жилого комплекса на 1 011 квартир.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что детский сад будет полностью укомплектован мебелью и техникой. Территория обустраивается площадками для игровых видов спорта, а также горками, качелями и песочницами. 

В МО РФ заявили, что также в Мариуполе к 1 сентября будет построена новая школа на 1 100 мест. Ее строительство также посетили Иванов и Пушилин. 

В школе будут, помимо прочего, полностью оборудованные лаборатории физики, биологии и авиамоделирования, а также кабинет киберспорта. Также предусмотрены два больших спортзала, актовый зал и столовая на полтысячи человек. А на улице учащихся будет ждать стадион площадью в 14 тысяч квадратных метров. 

Кроме того, в Мариуполе появится филиал Нахимовского военно-морского училища. Сегодня состоялась церемония закладки памятного камня в основание строительства. В филиале смогут обучаться 560 человек, общая площадь застройки превысит 60 тысяч квадратных метров. 

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Хуснуллин вручил ключи от новых квартир для 150 семей в Мариуполе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:53 В стране и мире
Видео
Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Щелкове
15:36 В стране и мире
Захарова назвала высказывания Зеленского в МУС бредом о ядерной бомбе
15:28 В стране и мире
Следствие просит арестовать подозреваемых в убийстве школьницы молотком в Петербурге
14:53 В стране и мире
Полиция Финляндии начала расследовать нападение на консульство РФ
14:36 В стране и мире
На борту самолета Казань - Москва сработал датчик открытия дверей
Популярное
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.