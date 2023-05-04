Минобороны России построило новый детский сад в Мариуполе

Детсад на 150 мест имеет общую площадь в 3 126 квадратных метров, он возведен в центре построенного военными строителями в прошлом году жилого комплекса на 1 011 квартир.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

МО РФ сообщает о завершении строительства нового детского сада в Мариуполе. Его общая площадь составляет 3 126 квадратных метров, в него смогут ходить полторы сотни детей.

Готовность социального объекта проверили заместитель министра обороны России Тимур Иванов и врио главы ДНР Денис Пушилин.

Детсад возвели на улице Куприна, в центре построенного военными строителями в прошлом году жилого комплекса на 1 011 квартир.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что детский сад будет полностью укомплектован мебелью и техникой. Территория обустраивается площадками для игровых видов спорта, а также горками, качелями и песочницами.

В МО РФ заявили, что также в Мариуполе к 1 сентября будет построена новая школа на 1 100 мест. Ее строительство также посетили Иванов и Пушилин.

В школе будут, помимо прочего, полностью оборудованные лаборатории физики, биологии и авиамоделирования, а также кабинет киберспорта. Также предусмотрены два больших спортзала, актовый зал и столовая на полтысячи человек. А на улице учащихся будет ждать стадион площадью в 14 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в Мариуполе появится филиал Нахимовского военно-морского училища. Сегодня состоялась церемония закладки памятного камня в основание строительства. В филиале смогут обучаться 560 человек, общая площадь застройки превысит 60 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Хуснуллин вручил ключи от новых квартир для 150 семей в Мариуполе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.