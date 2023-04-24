Вице-премьер РФ Хуснуллин вручил ключи от новых квартир для 150 семей в Мариуполе
Вице-премьер России Марат Хуснуллин начал свою рабочую неделю с поездки по Мариуполю. В рамках запланированной масштабной программы он посетил Приазовский государственный технический университет и Мариупольский государственный университет. Он заявил, что к 1 сентября планирует завершить их строительство.
«Строим сразу с запасом по вместимости. Оба вуза смогут принять более 10 тысяч студентов. Осмотрел также ход реконструкции Приморского парка - центральная аллея здесь будет готова уже в начале мая. Лично проверил восстановление жилых домов и школ. Крайне важно скорее обеспечить местным жителям качественный уровень проживания. Много сегодня общался с жителями, выяснял, какие проблемы беспокоят их», - заявил вице-премьер в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Мариуполе уже функционирует школа искусств и заканчиваются ремонтные работы. Он добавил, что «это важный для меня объект - о его восстановлении меня лично просила девочка, когда я приезжал год назад».