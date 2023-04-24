В стране и мире Вице-премьер РФ Хуснуллин вручил ключи от новых квартир для 150 семей в Мариуполе Марина Крижановская Помимо этого, зампред Правительства РФ оценил восстановление жилых домов, реконструкцию Приморского парка и строительство двух вузов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Вице-премьер России Марат Хуснуллин начал свою рабочую неделю с поездки по Мариуполю. В рамках запланированной масштабной программы он посетил Приазовский государственный технический университет и Мариупольский государственный университет. Он заявил, что к 1 сентября планирует завершить их строительство. «Строим сразу с запасом по вместимости. Оба вуза смогут принять более 10 тысяч студентов. Осмотрел также ход реконструкции Приморского парка - центральная аллея здесь будет готова уже в начале мая. Лично проверил восстановление жилых домов и школ. Крайне важно скорее обеспечить местным жителям качественный уровень проживания. Много сегодня общался с жителями, выяснял, какие проблемы беспокоят их», - заявил вице-премьер в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Мариуполе уже функционирует школа искусств и заканчиваются ремонтные работы. Он добавил, что «это важный для меня объект - о его восстановлении меня лично просила девочка, когда я приезжал год назад». © ТРК "Звезда" Марат Хуснуллин принял участие в церемонии вручения ключей от новых квартир новоселам. После он поднялся с жильцами на этажи и осмотрел квартиры, пообщался с владельцами новых домов. «В целом каждый объект имеет значение. Людям необходима полноценная инфраструктура. <...> Люди уже переезжают в новые дома, сегодня вручил ключи жителям двух домов более чем на 150 семей. Отдельное направление работы – это развитие индивидуального жилищного строительства. Мы видим, что под такую застройку есть площади и мощности. Так что эту работу нам необходимо запускать более масштабно. Для синхронизации всех проектов и учета всех объектов, мы проработали программу социально-экономического развития новых регионов», - добавил зампред Правительства РФ. Вместе с тем он отметил, что ключевой задачей на данный момент в Мариуполе у него является осмотр, «где какой дом необходимо построить, какую улицу благоустроить, какой объект запустить в первую очередь». Он пояснил, что это позволит спланировать комплексное развитие всего региона: и социальную сферу, и строительство, и развитие бизнеса, и запуск предприятий. © ТРК "Звезда" © ТРК "Звезда" © ТРК "Звезда" Экспертное мнение и аналитика