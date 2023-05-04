На борту самолета Казань - Москва сработал датчик открытия дверей

Борт сел в Москве, им займется техническая служба аэропорта.

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В аэропорту Шереметьево сел Airbus A320 после того, как на борту сработал датчик открытия дверей, передает Telegram-канал «112».

Изначально утверждалось, что самолет, следовавший из Казани в Москву, пошел на аварийную посадку из-за срабатыванию индикатора, о чем было доложено диспетчеру.

Впоследствии стало известно, что борт смог приземлиться в Шереметьево, сейчас воздушным судном занимаются техники аэропорта.

В аэропорту и авиакомпании, выполнявшей рейс, произошедшее пока комментировать не стали.

Ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге самолет чуть не взлетел с течью топлива.