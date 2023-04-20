Самолет чуть не вылетел из Пулково с течью топлива

© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Самолет чуть не вылетел с отверстием в баке из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Как сообщили в СК, течь топлива была обнаружена, когда началось руление на взлетно-посадочной полосе. Борт должен был отправиться в Нарьян-Мар.

Утверждается, что в результате авиационного происшествия никто не пострадал. Началась доследственная проверка.

По данными SHOT, течь топлива увидели диспетчеры. После того как борт остановился, к нему стянулись все экстренные службы. Пассажиры были возвращены в терминал.

В минувший понедельник, 17 апреля, стало известно, что при взлете самолета L-410 в Якутске произошла поломка шасси. На борту находились пять человек, никто из них не пострадал.