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МО РФ сообщило о поражении командно-наблюдательного пункта Центра сил спецопераций врага «Юг»

14:26 04.05.2023
Также были поражены командно-наблюдательные пункты 128-й горно-штурмовой и 54-й механизированной бригад неприятеля.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило о поражении командно-наблюдательного пункта Центра сил спецопераций киевского режима «Юг». Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Белогоровка Луганской Народной Республики и острова Нестрыга Херсонской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и Центра сил специальных операций ВСУ "Юг"», - заметил Конашенков. 

Удалось уничтожить украинские склад боеприпасов и хранилище топлива. Склад находился в районе Славянска на территории ДНР и принадлежал 66-й мехбригаде противника, а топливное хранилище располагалось в районе города Кировоград. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 103 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска противника в 118 районах. 

Российские средства ПВО перехватили за сутки девять украинских снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Смерч». Были сбиты 14 вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Новопрокофьевка (Запорожская область), Любовка, Каменка, Лебяжье, Кирилловка (ДНР), Лисичанск, Кривошеевка, Червоная Диброва (ЛНР).

С начала спецоперации враг недосчитался 416 самолетов, 230 вертолетов, 3 949 беспилотников, 421 ЗРК, 8 967 танков и других боевых бронированных машин, 1 095 боевых машин РСЗО, 4 728 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 949 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков заявил, что российские штурмовые отряды овладели двумя кварталами Артемовска.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

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