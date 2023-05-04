В МО РФ заявили, что штурмовые отряды овладели двумя кварталами Артемовска
Минобороны России сообщило об овладении двумя кварталами Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артемовск», - заявил Конашенков.
Авиация совершила шесть вылетов за сутки, артиллерия выполнила 57 огневых задач. Подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов.
Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, суточные потери неприятеля на Донецком направлении составили до 255 человек. Помимо живой силы, уничтожены несколько единиц техники, включая две буксируемые гаубицы Д-20 и САУ «Гвоздика». Под Белогоровкой уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях суточные потери украинской стороны составили до 30 человек. Также противник потерял две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика». На Херсонском направлении уничтожены до 35 националистов, шесть автомобилей, САУ «Гвоздика», буксируемые гаубицы Д-30 и «Мста-Б».
На Купянском направлении в Харьковской области и ЛНР пресечены действия шести украинских разведгрупп. Людские потери противника составили до 30 человек. Уничтожены две украинские боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ «Гвоздика». В районе Волчанска уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады. На Краснолиманском направлении уничтожены до 70 украинских боевиков, танк, две БМП, два пикапа, гаубица «Мста-Б».
Кроме того, Конашенков сообщил о поражении командно-наблюдательного пункта Центра сил спецопераций врага «Юг».
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.