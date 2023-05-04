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В МО РФ заявили, что штурмовые отряды овладели двумя кварталами Артемовска

14:20 04.05.2023
Подразделения ВДВ пресекают попытки неприятеля контратаковать штурмовые отряды с флангов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об овладении двумя кварталами Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артемовск», - заявил Конашенков.

Авиация совершила шесть вылетов за сутки, артиллерия выполнила 57 огневых задач. Подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов.

Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, суточные потери неприятеля на Донецком направлении составили до 255 человек. Помимо живой силы, уничтожены несколько единиц техники, включая две буксируемые гаубицы Д-20 и САУ «Гвоздика». Под Белогоровкой уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях суточные потери украинской стороны составили до 30 человек. Также противник потерял две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика». На Херсонском направлении уничтожены до 35 националистов, шесть автомобилей, САУ «Гвоздика», буксируемые гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

На Купянском направлении в Харьковской области и ЛНР пресечены действия шести украинских разведгрупп. Людские потери противника составили до 30 человек. Уничтожены две украинские боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ «Гвоздика». В районе Волчанска уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады. На Краснолиманском направлении уничтожены до 70 украинских боевиков, танк, две БМП, два пикапа, гаубица «Мста-Б».

Кроме того, Конашенков сообщил о поражении командно-наблюдательного пункта Центра сил спецопераций врага «Юг».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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