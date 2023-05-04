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Белый дом: дефолт может обернуться для США потерей 6,1% ВВП и 8,3 млн рабочих мест

Ян Брацкий
01:42 04.05.2023
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила, что Вашингтон уже с 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать свой госдолг.
Белый дом: дефолт может обернуться для США потерей 6,1% ВВП и 8,3 млн рабочих мест
© Фото: Arne Dedertd, dpa, GlobalLookPress
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Следствием затяжного дефолта в Соединенных Штатах Америки может стать падение ВВП на 6,1% и потеря 8,3 млн рабочих мест. К такому выводу пришли экономические консультанты Белого дома. О состоянии американской экономики они сообщили в аналитическом материале.

«Если правительство США объявит дефолт по своим обязательствам перед кредиторами, подрядчиками и гражданами, то экономика быстро пойдет в обратном направлении, причем тяжесть потерь будет зависеть от продолжительности дефолта», - приводит ТАСС выдержку из документа.

Ранее американский Минфин выступил с предостережением, что Вашингтон уже с 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать свой госдолг. Глава ведомства Джанет Йеллен призвала срочно повысить лимит заимствований до этого времени, чтобы избежать первого в истории США дефолта.

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