В Москве с 15 мая начнутся плановые отключения горячей воды

Планируется, что профилактические работы будут завершены к 25 августа.

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В Москве начнут планово отключать горячую воду 15 мая. График сезонных отключений будет опубликован в ближайшие дни, передает ТАСС, ссылаясь на коммунальные службы.

В столице каждый год в период с мая по конец августа проводятся плановые отключения для того, чтобы коммунальщики провели профилактические работы.

«Отключения горячей воды в этом году будут проводиться с 15 мая по 25 августа... Максимальный срок отключения прежний - 10 календарных дней», - приводит агентство слова собеседника.

Ранее стало известно, что с марта в РФ изменились условия расчета общедомовых ресурсов жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет об аналоговом методе.