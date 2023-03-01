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С 1 марта в России изменились условия расчета общедомовых ресурсов ЖКХ

Анастасия Бобылева
06:58 01.03.2023
Теперь расчет будет производиться на основании показаний счетчиков в домах той же климатической зоны.
С 1 марта в России изменились условия расчета общедомовых ресурсов ЖКХ
© Фото: Стрингер РИА Новости
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В России изменились условия расчета общедомовых ресурсов ЖКХ. Соответстующее постановление правительства вступило в силу с 1 марта 2023 года и будет действительно до 1 марта 2029 года.

В документе указано, что теперь расчет будет производиться с помощью аналогового метода. То есть за основу будут приняты показания счетчиков в домах той же климатической зоны и с аналогичными особенностями конструкции. Так нормативы будут приближены к уровню фактического потребления.

Правила коснутся расчета потребления холодной и горячей воды, электроэнергии, также изменятся принципы расчета норматива отведения сточных вод. Помимо этого, допускается, что сумма услуг на общедомовые нужды будет рассчитываться, исходя из мощности подключаемого оборудования или удельных расходов ресурсов.

Также с 1 марта вступили в силу поправки, касающиеся проезда перекрестка с круговым движением. Теперь водитель обязан уступить дорогу, въезжая на такой перекресток, если он движется по дороге, не являющейся главной.

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