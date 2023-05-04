Артиллеристам вручили на передовой нагрудные знаки «Гвардия»
За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в конце марта артиллерийской бригаде Западного военного округа присвоено почетное наименование «гвардейская».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военнослужащим гвардейской артиллерийской бригады Западного военного округа вручили нагрудные знаки «Гвардия».
Кадры церемонии, которая проходила на передовой, публикует Минобороны России.
В конце марта бригаде было присвоено наименование «гвардейская» за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.
Ранее в сюжете «Звезды» мы показывали, как бойцы группировки «Отважные» применяют комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» в зоне СВО.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.