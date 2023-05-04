ВС РФ нанесли ракетный удар по 80-й десантно-штурмовой бригаде врага под Краматорском

Досталось и 81-й аэромобильной бригаде противника - по сосредоточению ее резервов и пункту ее временной дислокации в районах населенных пунктов Белогоровка и Серебрянка также были нанесены российские удары.

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Вооруженные силы России нанесли удар по противнику в районе Краматорска. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Ракетным подразделением "Южной" группировки войск нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска», - заявил Астафьев.

Досталось и 81-й аэромобильной бригаде противника - по сосредоточению ее резервов и пункту ее временной дислокации в районах населенных пунктов Белогоровка и Серебрянка также были нанесены российские удары.

Кроме того, по словам Вадима Астафьева, были нанесены огневые налеты по скоплению живой силы 10-й горно-штурмовой бригады и пункту временной дислокации 110-й отдельной мехбригады неприятеля.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.