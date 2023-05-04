Во Владивостоке участники акции «Сад памяти» высадили аллею кедров

В 2023 году акция «Сад памяти» проходит в 35 странах мира.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Во Владивостоке перед зданием Военно-исторического музея Тихоокеанского флота появилась кедровая аллея. Ее высадили участники международной акции «Сад памяти».

Цель акции - увековечить память 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Для каждого гражданина Российской Федерации, для каждой страны это важно. Это память о своих дедах, прадедах, которые воевали. Лично для себя, мне гордо присутствовать на таких мероприятиях», - рассказал военнослужащий Тихоокеанского флота Никита Дмитриенко.

В числе городов, принявших участие в акции в этом году, Донецк и Луганск. Годовщине Курской битвы в Курской, Белгородской и Орловской областях будет посвящен огромный геоглиф из деревьев.

Ежегодно к акции «Сад памяти» присоединяется все больше участников. В этом году она пройдет в 35 странах мира.

Ранее в акции приняли участие российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Участники заложили 78 саженцев в честь 78-й годовщины Великой Победы.