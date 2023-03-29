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Благодаря российским миротворцам в Нагорном Карабахе раскинулся «Сад памяти»

Андрей Аркадьев
12:02 29.03.2023
Высадки деревьев в рамках акции «Сад памяти» продлятся вплоть до 22 июня.
© Видео: Минобороны России © Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Нагорном Карабахе раскинулся молодой «Сад памяти» в память о героях Великой Отечественной. В акции приняли участие российские миротворцы и волонтеры проекта «Мы едины». Участники заложили 78 саженцев в честь 78-й годовщины Великой Победы.

Акция «Сад памяти» стартовала в годовщину воссоединения Крыма с Россией 18 марта и объединила тысячи людей. Волонтеры и все желающие в память о событиях военных лет и героях войны сажают деревья у своего дома или на даче. Это уже четвертый сезон данной международной акции.

В 2023 году планируется разбить сады памяти во всех регионах РФ и свыше чем в 35 странах. Посадить планируется 27 миллионов деревьев.

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