Благодаря российским миротворцам в Нагорном Карабахе раскинулся «Сад памяти»

© Видео: Минобороны России © Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Нагорном Карабахе раскинулся молодой «Сад памяти» в память о героях Великой Отечественной. В акции приняли участие российские миротворцы и волонтеры проекта «Мы едины». Участники заложили 78 саженцев в честь 78-й годовщины Великой Победы.

Акция «Сад памяти» стартовала в годовщину воссоединения Крыма с Россией 18 марта и объединила тысячи людей. Волонтеры и все желающие в память о событиях военных лет и героях войны сажают деревья у своего дома или на даче. Это уже четвертый сезон данной международной акции.

В 2023 году планируется разбить сады памяти во всех регионах РФ и свыше чем в 35 странах. Посадить планируется 27 миллионов деревьев.