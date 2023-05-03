Кадеты и сотрудники СК провели парад под окнами ветерана Великой Отечественной войны

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Столетний юбилей ветерана Великой Отечественной войны Кашшафа Самигуллина в Уфе отметили праздничным парадом. Во дворе под окнами долгожителя прошли командные расчеты кадетов и работников Следственного комитета.

Поздравить юбиляра пришли его коллеги, жители города и творческие коллективы. Комсомольцем Самигуллин в начале войны пришел в военкомат. Он воевал на Калининском фронте. Однажды от пули его спасли лежавшие в кармане зеркало и комсомольская книжка. После войны работал в правоохранительных органах, где дослужился до звания полковника госбезопасности.

Ранее ветеран Виктор Старожицкий в рамках спецпроекта «Лица Победы» рассказал, как немцев заманили в ловушку и уничтожили артиллерией в годы Великой Отечественной войны.