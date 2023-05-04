В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новые требования к системам оповещения вступают в силу в России

Ян Брацкий
00:50 04.05.2023
Модернизированные системы оповещения вдвое сократят время доведения информации до населения и максимально увеличат охват.
Новые требования к системам оповещения вступают в силу в России
© Фото: Анатолий Медведь, РИА Новости
Читайте нас на:

Новые требования к работе систем оповещения населения вступили в силу в России. Предполагается создание и дальнейшее развитие комплексной системы, которая позволит в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечит максимальных охват, пишет РИА Новости.

О несовершенстве существующей системы оповещения заговорили еще в 2012 году после трагедии в Крымске, где в результате разрушительного наводнения погибли 170 человек. Система оповещения в городе практически отсутствовала, сигнал тревоги услышали всего несколько десятков человек и то с большим опозданием.

Ранее в МЧС РФ опровергли информацию об объявлении воздушной тревоги в ряде регионов страны. В ведомстве сообщили о хакерской атаке на серверы радиостанций и телеканалов, в результате чего в эфире прозвучала ложная информация об объявлении воздушной тревоги. Инциденты произошли в Московской, Ленинградской, Белгородской, Свердловской областях, а также в Воронеже, Казани и Тольятти.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:27 В стране и мире
В Киеве объявлена воздушная тревога
20:30 В стране и мире
Видео
Портреты в окнах, на одежде и машинах: как в этом году пройдет «Бессмертный полк»
19:14 В стране и мире
На территорию консульства РФ в Финляндии бросили взрывное устройство
18:50 В стране и мире
Видео
Москвич слышал взрыв дрона у Кремля на другом берегу Москвы-реки
18:49 В стране и мире
Полеты беспилотников запретили в Московской области
Популярное
Кремль: в результате теракта Путин не пострадал
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.