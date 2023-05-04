Новые требования к системам оповещения вступают в силу в России

© Фото: Анатолий Медведь, РИА Новости

Новые требования к работе систем оповещения населения вступили в силу в России. Предполагается создание и дальнейшее развитие комплексной системы, которая позволит в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечит максимальных охват, пишет РИА Новости.

О несовершенстве существующей системы оповещения заговорили еще в 2012 году после трагедии в Крымске, где в результате разрушительного наводнения погибли 170 человек. Система оповещения в городе практически отсутствовала, сигнал тревоги услышали всего несколько десятков человек и то с большим опозданием.

Ранее в МЧС РФ опровергли информацию об объявлении воздушной тревоги в ряде регионов страны. В ведомстве сообщили о хакерской атаке на серверы радиостанций и телеканалов, в результате чего в эфире прозвучала ложная информация об объявлении воздушной тревоги. Инциденты произошли в Московской, Ленинградской, Белгородской, Свердловской областях, а также в Воронеже, Казани и Тольятти.