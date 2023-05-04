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Мехвод Т-72Б3 рассказал, как экипаж выполняет задачи в тяжелых погодных условиях

06:11 04.05.2023
Танкисты Т-72Б3 ЮВО наносят удары по украинским боевикам, засевшим в оставленных жителями полуразрушенных зданиях в населенных пунктах.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Российские танкисты выполняют задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники вооруженных формирований украинских националистов.

Наведение боевых машин на цели и корректировку огня на больших расстояниях осуществляют расчеты беспилотных летательных аппаратов. Танкисты, поддерживая действия военнослужащих штурмовых подразделений, выдвигаются в указанный район и в соответствии с полученными данными. Экипажи бронемашин наносят удары по боевикам, которые засели в оставленных жителями полуразрушенных зданиях в населенных пунктах.

«Очень тяжелая дорога была сейчас, очень тяжелые погодные условия. Соответственно, следишь, чтобы машина была в работоспособном состоянии. Задача как у механика - доехать и вывезти назад экипаж, поэтому на мне большая ответственность. Танки - это серьезная сила, и враг нас боится», - сказал механик-водитель с позывным «Зубр».

Ранее «Звезда» рассказала, как танкисты Т-90М «Прорыв» развивают наступление на Северском направлении. Новейшие российские танки можно встретить по всей линии боевого соприкосновения. С их появлением перевес в танковых дуэлях стал еще более очевиден.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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