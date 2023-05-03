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«Прорыв» под Белогоровкой: как танкисты Т-90М развивают наступление на Северском направлении

Валентин Гвоздев
05:50 03.05.2023
Российский Т-90М «Прорыв» способен поражать различные виды целей на большом расстоянии, при этом и в ближнем бою экипаж танка остается надежно защищен.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Северское направление, район Белогоровки, на окраинах поселка уже закрепились российские военнослужащие, однако националисты все еще удерживают промзону. Боевики киевского режима создали на территории завода мощную линию обороны. Танкисты «Южной» группировки войск ежедневно наносят им огневое поражение.

Танк ведет стрельбу с закрытой позиции в направлении Белогоровки, там силы разведки обнаружили вражескую бронемашину.

Боевая задача танкистам пришла в тот момент, когда экипаж готов был открыть огонь по дежурной цели. Пехота на окраине Белогоровки запросила огневую поддержку, танкисты тут же получают новые координаты цели.

«Была ситуация, когда мы находились в Кременной, когда на опорный пункт наши наступали, пришлось помочь ребятам, выдвигались, помогали огнем им», - сказал командир танкового взвода с позывным «Шмель».

Т-90М «Прорыв» зарекомендовал себя, как очень надежная и эффективная боевая машина. Танк способен поражать различные виды целей на большом расстоянии, при этом и в ближнем бою экипаж остается надежно защищен.

Т-90 - самый защищенный танк на вооружении нашей армии. Эта машина за один бой перенесла два прямых попадания зарубежных гранатометов, но, несмотря на это, танк до сих пор на ходу.

Благодаря комплексу динамической защиты третьего поколения «Реликт» экипаж танка даже не ощутил первого попадания в машину, а бронекапсула надежно защищает танкистов от контузии.

«Машина себя отлично показывает. С момента, как прибыли в зону СВО, не было такого, чтобы когда-либо подводила», - отметил оператор-наводчик с позывным «Дуб».

Новейшие российские танки можно встретить по всей линии боевого соприкосновения. С их появлением перевес в танковых дуэлях стал еще более очевиден. Открытых боестолкновений противник избегает. Все потому, что Т-90 оборудован автоматизированной цифровой системой управления огнем, которая обеспечивает поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.

Для того, чтобы танк мог безопасно работать по противнику с закрытой позиции, ее сначала нужно найти. Непростой рельеф местности, где присутствуют большие перепады высот, вынуждает наших танкистов проводить колоссальную работу на земле, противник старается использовать на каждом направлении знакомых с местностью бойцов.

«Противник на направление, на котором мы находимся, подбирает местных. Когда были в Кременной, очень часто когда проверяли документы захваченных в плен или погибших, там место жительства, место рождения - как раз этот регион. А мы каждое новое направление ножками изучаем», рассказал заместитель командира танкового батальона по военно-политической работе с позывным «Клен».

Несмотря на эти трудности, позиций у наших танкистов достаточно. Каждый экипаж имеет в своем распоряжении от 15-ти до 25-ти огневых, которые подготовлены не только в зависимости от расстояния до целей, но и с учетом возможностей вражеской артиллерии.

Ранее российские танкисты показали бой среди разрушенных домов в зоне СВО. Танк стреляет по цели и буквально сразу меняет позицию, чтобы враг не имел возможности обнаружить и открыть ответный огонь по боевой машине. Экипаж первым же выстрелом взорвал склад с боеприпасами и помог соседним подразделениям с выполнением боевой задачи.

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