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Вырывающееся из нефтяного резервуара на Кубани пламя сняли вблизи

Анна Касаткина
08:37 03.05.2023
Пожару присвоен высший ранг сложности, на месте работают экстренные службы.
© Видео: chp_sevastopol Telegram © Фото: chp_sevastopol Telegram
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Сильный пожар на нефтебазе в Краснодарском крае сняли с близкого расстояния. На кадрах видны вырывающиеся из резервуара языки пламени и столб черного дыма.

Пожару присвоен высший ранг сложности, его площадь достигла 1200 квадратов. На месте работают пожарные расчеты, в тушении задействовано 85 человек и 23 единицы техники. По данным местных властей, пострадавших нет.

Столб дыма виден за несколько километров от места происшествия. Ранее возгорание сняли с горы Митридат на Крымском полуострове.

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