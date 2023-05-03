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Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста

Анна Касаткина
08:08 03.05.2023
Пожару на нефтебазе присвоен высший ранг сложности, его площадь достигла 1200 «квадратов».
© Видео: ajiekceeb, VK © Фото: ajiekceeb, VK
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Пожар на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района в Краснодарском крае сняли со стороны Крыма. Кадры появились в социальных сетях.

На видео на фоне Керченского моста поднимается огромный столб дыма.

Пожару на нефтебазе ранее превысили высший ранг сложности, на место стянуты экстренные службы. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков. По его информации, в тушении задействованы 23 единицы техники и 85 человек личного состава.

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Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
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