Армия Полпред президента в СКФО Чайка наградил добровольцев бригады «Терек» в зоне спецоперации Помимо госнаград бойцы добровольческого подразделения получили новые образцы боевой техники, средства воздушной разведки и обмундирование. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском Федеральном округе Юрий Чайка вручил заслуженные государственные награды отличившимся в зоне спецоперации добровольцам из состава казачьей бригады «Терек». «Это наш долг. Люди здесь выполняют чрезвычайно важную задачу - защищают нашу Родину и они ни в чем не должны нуждаться», - сказал Чайка. Проявившие подлинную отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач военнослужащие получили «Ордена Мужества», медали «За Отвагу», а также ведомственные награды Минобороны России. © Минобороны России Юрий Чайка поблагодарил добровольцев за проявленную храбрость и мужество при исполнении воинского долга. «Это настоящие воины. Защищая нашу страну, они совершают ежедневный подвиг. Сам факт нахождения здесь заслуживает большого внимания и гордости за них, что у нас такой народ», - добавил полпред президента в СКФО. В завершении торжественного мероприятия состоялось вручение подразделению бригады средств воздушной разведки, квадрокоптеров, а также спецоборудования и обмундирования. Ранее замкомандующего группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Валерий Солодчук отметил государственными наградами бойцов ВДВ, отличившихся в ходе проведения специальной операции по защите мирного Донбасса. Церемония награждения состоялась в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика