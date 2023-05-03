Полпред президента в СКФО Чайка наградил добровольцев бригады «Терек» в зоне спецоперации
Помимо госнаград бойцы добровольческого подразделения получили новые образцы боевой техники, средства воздушной разведки и обмундирование.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском Федеральном округе Юрий Чайка вручил заслуженные государственные награды отличившимся в зоне спецоперации добровольцам из состава казачьей бригады «Терек».
«Это наш долг. Люди здесь выполняют чрезвычайно важную задачу - защищают нашу Родину и они ни в чем не должны нуждаться», - сказал Чайка.
Проявившие подлинную отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач военнослужащие получили «Ордена Мужества», медали «За Отвагу», а также ведомственные награды Минобороны России.
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