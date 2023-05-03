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Полпред президента в СКФО Чайка наградил добровольцев бригады «Терек» в зоне спецоперации

04:20 03.05.2023
Помимо госнаград бойцы добровольческого подразделения получили новые образцы боевой техники, средства воздушной разведки и обмундирование.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском Федеральном округе Юрий Чайка вручил заслуженные государственные награды отличившимся в зоне спецоперации добровольцам из состава казачьей бригады «Терек».

«Это наш долг. Люди здесь выполняют чрезвычайно важную задачу - защищают нашу Родину и они ни в чем не должны нуждаться», - сказал Чайка.

Проявившие подлинную отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач военнослужащие получили «Ордена Мужества», медали «За Отвагу», а также ведомственные награды Минобороны России.

© Минобороны России

Юрий Чайка поблагодарил добровольцев за проявленную храбрость и мужество при исполнении воинского долга.

«Это настоящие воины. Защищая нашу страну, они совершают ежедневный подвиг. Сам факт нахождения здесь заслуживает большого внимания и гордости за них, что у нас такой народ», - добавил полпред президента в СКФО.

В завершении торжественного мероприятия состоялось вручение подразделению бригады средств воздушной разведки, квадрокоптеров, а также спецоборудования и обмундирования.

Ранее замкомандующего группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Валерий Солодчук отметил государственными наградами бойцов ВДВ, отличившихся в ходе проведения специальной операции по защите мирного Донбасса. Церемония награждения состоялась в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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