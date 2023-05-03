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Т-90М «Прорыв» в бою под Белогоровкой выдержал два прямых попадания из гранатомета

Валентин Гвоздев
06:46 03.05.2023
Благодаря комплексу динамической защиты третьего поколения «Реликт», первого попадания экипаж танка даже почувствовал.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Танк Т-90М «Прорыв», уничтожающий силы противника на Северском направлении, за один бой перенес два прямых попадания из зарубежных гранатометов. При этом машина по-прежнему на ходу, а одного из выстрелов экипаж бронемашины даже не заметил, рассказали «Звезде» российские танкисты.

Т-90М «Прорыв» зарекомендовал себя как надежная и эффективная боевая машина. Танк способен поражать различные виды целей на большом расстоянии, кроме того, и в ближнем бою экипаж остается в безопасности.

Т-90 - самый защищенный танк на вооружении российской армии. В бою под Белгоровкой машина перенесла два прямых попадания зарубежных гранатометов. Благодаря комплексу динамической защиты третьего поколения «Реликт», экипаж даже не ощутил первого попадания в машину, а бронекапсула надежно защитила танкистов от контузии.

«Машина себя отлично показывает. С момента, как прибыли в зону СВО, не было такого, чтобы когда-либо подводила», - рассказал оператор-наводчик с позывным «Дуб».

Новейшие российские танки можно встретить по всей линии боевого соприкосновения. С их появлением перевес в танковых дуэлях стал еще более очевиден. Открытых боестолкновений противник избегает - Т-90 оборудован автоматизированной цифровой системой управления огнем, которая обеспечивает поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.

Ранее «Звезда» показала, как мощнейшие в мире самоходные минометы «Тюльпан» громят врага на Запорожском и Херсонском направлениях.

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