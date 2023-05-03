Обжигающий «цветок»: как минометы «Тюльпан» громят националистов на Запорожье и под Херсоном

Минометам «Тюльпан» нет равных в ударной мощи, зачастую националисты обещают крупное денежное вознаграждение за уничтожение одной такой установки.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Мощнейшие самоходные минометы в мире «Тюльпан» громят врага на Запорожском и Херсонском направлениях. Артустановки самого большого калибра оставляют воронки по 10 метров в диаметре, а вот бойцы называют их ласково - «коробочки». Да еще и каждой в отдельности дают свое прозвище, например, «Цветочек». Но за милыми названиями скрывается грозное оружие.

Работе этой техники не мешает ни проливной дождь, ни труднодоступные подъездные пути до огневых позиций. Свой расчет самоходка доставляет прямо на броне. Пока орудие готовят к выстрелу, бойцы рассказывают о службе и технике.

«Была коробочка у меня, разбили ее. "Тюльпанчик" звали. Получили следующую - назвали "Фениксом". Как птица, которая возрождается», - рассказал военнослужащий с позывным «Третий».

Это было в Мариуполе, когда выбивали боевиков запрещенного нацбатальона из подвалов Азовстали. С тех пор сменили несколько минометных орудий. В ствол заряжают мину весом в четверть тонны, крупнее не бывает. Самый большой артиллерийский калибр издает не самый громкий звук при выстреле. Зато ему нет равных в ударной силе.

Важно как здесь, на Запорожском и Херсонском направлениях устроена вся оборонительная линия в комплексе, как организованы боевые порядки. Но также значима и роль каждой такой установки в отдельности.