Российские танкисты показали бой среди разрушенных домов в зоне СВО

Экипаж первым же выстрелом взорвал склад с боеприпасами и помог соседним подразделениям с выполнением боевой задачи.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские танкисты показали танковый бой среди разрушенных домов в зоне спецоперации. Танк стреляет по цели и буквально сразу меняет позицию, чтобы враг не имел возможности обнаружить и открыть ответный огонь по боевой машине.

«Работаем, продвигаемся постепенно. На нас и дроны охотятся, и артиллерия - кто только не охотится на танкистов», - рассказывает механик-водитель с позывным «Красный».

Работа, которую выполняют танкисты, требует, чтобы экипаж и боевая машина были, что называется, одним целым.

«Буквально секунд пять не могли найти цель, но механик скорректировал. Первым же выстрелом мы взорвали склад с боеприпасами, после которого у нас получилось наступление очень удачное. И мы помогли соседним подразделениям с выполнением боевой задачи», - рассказал командир танка с позывным «Новаш».

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