Проявивших мужество и героизм бойцов ВДВ наградили в зоне спецоперации

В церемонии награждения, проходившей в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, принял участие заместитель командующего группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Валерий Солодчук.

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Заместитель командующего группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Валерий Солодчук вручил государственные награды военнослужащим Воздушно-десантных войск, которые отличились в ходе проведения специальной военной операции.

Церемония награждения проходила в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Награжденным были вручены ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали «За Отвагу» и «За спасение погибавших».

Валерий Солодчук выразил слова благодарности российским десантникам за мужество, самоотверженность героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач.

Командир роты с позывным «Ястреб» рассказал, что подразделение выполняло задачу по штурму опорных пунктов противника, отметив, что украинские националисты подготовлены, однако благодаря слаженным действиям штурмовых групп ВС РФ боевики не выдерживают натиска и зачастую бросают позиции либо сдаются.

Ранее за отличия в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения СВО наградили военнослужащих Железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО). Те, кто получил награды, проявили мужество и героизм при восстановлении железнодорожного участка - разрушенных боевиками путей, рассказал начальник службы заграждения с позывным «Авангард».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.