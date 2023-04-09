Проявивших мужество и героизм бойцов ВДВ наградили в зоне спецоперации
Заместитель командующего группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Валерий Солодчук вручил государственные награды военнослужащим Воздушно-десантных войск, которые отличились в ходе проведения специальной военной операции.
Церемония награждения проходила в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Награжденным были вручены ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали «За Отвагу» и «За спасение погибавших».
Валерий Солодчук выразил слова благодарности российским десантникам за мужество, самоотверженность героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач.
Командир роты с позывным «Ястреб» рассказал, что подразделение выполняло задачу по штурму опорных пунктов противника, отметив, что украинские националисты подготовлены, однако благодаря слаженным действиям штурмовых групп ВС РФ боевики не выдерживают натиска и зачастую бросают позиции либо сдаются.
Ранее за отличия в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения СВО наградили военнослужащих Железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО). Те, кто получил награды, проявили мужество и героизм при восстановлении железнодорожного участка - разрушенных боевиками путей, рассказал начальник службы заграждения с позывным «Авангард».
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.