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Подготовиться к посевной: как саперы ВС РФ разминируют территорию ЛНР

Наталья Панталёва
02:50 03.05.2023
Перед началом сельхозработ необходимо убедиться, что территория обезврежена от боеприпасов, которые были оставлены украинскими националистами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Луганской Народной Республике саперы проверяют местность на наличие мин, которые украинские боевики установили при отступлении. Обезопасить поля нужно как можно быстрее, уже вовсю идут посевные работы.

Гремит мощнейший взрыв. Черное облако дыма поднимается в небо. От ударной волны земля содрогается, осколки от боеприпасов разлетаются на сотни метров.

В местах боевых действий националисты оставили тысячи мин и снарядов. Для безопасности мирных жителей перед началом сельхозработ саперы очищают местность от взрывоопасных предметов. Боеприпасы переносят в глубокую яму и плотно укладывают штабелями для дальнейшего уничтожения накладным зарядом. На подготовку уходит около получаса. Некоторые боеприпасы приходится уничтожать на месте.

Саперы взорвали танковый снаряд. Осколочно-фугасный. После взрыва осталась огромная воронка, а осколки разлетаются на несколько километров и способны пробить бронежилет.

Саперы проверяют и разминируют поле. Вскоре его засеют. Но прежде чем выпустить сюда технику, нужно убедиться, что это безопасно.

«Разные удавалось находить. Это и пехотные мины, и танковые. Здесь, например, большое количество именно осколков было. На них также срабатывает миноискатель. Условия разные бывают. От спокойных - до работы под обстрелом», - поделился сапер с позывным «Француз».

На этом участке саперы работают около двух недель. За это время они разминировали порядка четырех с половиной тысяч квадратных метров. Работа ведется ежедневно.

«Утилизировано порядка тысячи боеприпасов. В скором времени на эти поля заедет техника. Начнутся посевные работы. И все вернется к мирной жизни», - сказал командир взвода разминирования с позывным «Ростов».

На части поля, где нет мин и безопасно, аграрии уже подготовили почву к началу посевной.

Ранее российские саперы и робот «Уран-6» уничтожили более 180 противопехотных мин в поселке Золотое в ЛНР. Больше всего от заложенных украинскими боевиками мин страдает гражданское население.

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