Российские саперы и робот «Уран-6» уничтожили более 180 противопехотных мин в поселке Золотое в ЛНР

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Шестнадцать мин на одном квадратном метре приходится обезвреживать российским саперам в Донбассе. Они расчищают путь специалистам, которые тянут электричество и газ в населенные пункты, чтобы там как можно скорее восстановилась обычная жизнь. Помогает в разминировании новейший роботизированный комплекс «Уран-6». Он не только бережет жизни военнослужащих инженерных войск, но и ускоряет решение важной задачи в разы.

Плотно заминированный склон, где располагались позиции националистов, саперы вручную обезвреживали бы не менее недели. Роботизированный же комплекс «Уран-6» может справиться с этой задачей за несколько часов.

После инженерной разведки, когда определено, что противотанковых мин здесь нет, робот вступает в дело. Чаще всего противопехотные мины срабатывают при нажатии, поэтому используют двухтонный катковый трал.

«Здесь более эффективен - катковый, он продавливает и мины взрываются», - говорит оператор роботизированного комплекса «Уран-6» под позывным «Маг».

Националистов здесь давно нет, и из-за этого многие местные жители теряют бдительность. Несмотря на предупреждающие знаки, порой пренебрегают своей безопасностью, чтобы сэкономить время в пути.

Чаще всего от украинских минных полей страдают именно гражданские. Двое местных жителей ехали на мотоцикле в соседнее село и попытка объехать лужу привела к подрыву. Водитель погиб на месте, пассажир получил серьезные ранения.

Даже при нагрузке в две тонны, не все мины детонируют с первого раза, иногда пройти поле приходится три-четыре раза. Здесь установлены противопехотные мины всевозможных модификаций и на разной глубине.

«Территория заминирована очень сильно, очень сложно. Встречаются как противопехотные мины, так и противотанковые... Опору [ЛЭП] мы разминируем, чтобы подать свет на поселок Золотое. На данный момент там уничтожено более 180 противопехотных мин», - поясняет командир взвода разминирования с позывным «Канадец».

Именно объекты гражданской инфраструктуры боевики киевского режима минировали особенно тщательно. Большая плотность усложняет работу, тем не менее, разминирование идет по графику. Только за прошедший месяц, благодаря бойцам отдельного саперного батальона, удалось вернуть свет и газ в несколько окрестных сел.

Обучение саперы батальона проходили в Международном противоминном центре, где бойцы получили колоссальный опыт работы со всеми типами мин, а также изучили сирийский опыт борьбы с самодельными взрывными устройствами, которые также нередко встречаются на позициях боевиков.

После того, как отработал робот, поле обязательно нужно пройти с миноискателем. Саперы двигаются уступом - это требование безопасности. Только когда они подтвердят, что взрывоопасных предметов здесь нет, к работе смогут приступить энергетики.