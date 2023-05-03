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Пентагон: Госдеп одобрил сделку США с Чехией по ремонту боевых вертолетов на $650 млн

Максим Крюков
23:58 03.05.2023
Агентство по оборонному сотрудничеству США сообщило, что Прага запросила у Вашингтона закупку оборудования и предоставление услуг по ремонту шести вертолетов Bell AH-1Z Viper и двух Bell UH-1Y Venom.
Пентагон: Госдеп одобрил сделку США с Чехией по ремонту боевых вертолетов на $650 млн
© Фото: Alex Kouns, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил возможную сделку с чешским кабмином касательно модернизации и ремонта военных вертолетов. Общая сумма соглашения составляет около 650 миллионов долларов. Об этом сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству США, которое действует в структуре Пентагона.

Уточняется, что правительство Чехии запросило у Вашингтона закупку оборудования и предоставление услуг по ремонту шести Bell AH-1Z Viper и двух Bell UH-1Y Venom, передает РИА Новости сообщение американского ведомства.

Сделка между странами нацелена на интересы внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, а также поможет укрепить безопасность «партнера по НАТО, который выступает важной силой для обеспечения мира и стабильности в Европе», говорится в сообщении Агентства.

Теперь судьбу соглашения между Вашингтоном и Прагой решит Конгресс США. Законодательный орган в течение месяца рассмотрит возможную сделку.

Ранее стало известно, что авиация американских Сухопутных войск останется на земле, пока все летчики не пройдут тренинг и проверку на знание протоколов безопасности. Военное командование США приняло решение о временном прекращении полетов в ответ на гибель 12 военных при крушении вертолетов.

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