Сухопутные силы США прекратили полеты авиации после крушения вертолетов Apache

Пауза в полетах позволит, как полагают в Пентагоне, проверить протоколы безопасности.

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Авиация Сухопутных войск США останется на земле, пока все летчики не пройдут тренинг и проверку на знание протоколов безопасности. Военное командование США приняло решение о временном прекращении полетов в ответ на гибель 12 военных при крушении вертолетов.

«Решение оставляет на земле всех армейских летчиков, пока они не пройдут необходимые тренировки», - приводи РИА Новости релиз Сухопутных войск США.

Запрет на полеты не касается только летчиков, которые участвуют в «критических миссиях».

Начальник штаба Сухопутных войск США Джеймс Макконвилл поставил задачу в период приостановки полетов «сосредоточиться на протоколах безопасности и подготовки», чтобы пилоты и другие члены экипажей «обладали знаниями, подготовкой и осведомленностью», необходимыми для безопасного выполнения приказов.

Напомним, что накануне на Аляске базе Форт-Уэйнрайт разбились два ударных вертолета AH-64 Apache, при крушении погибли три человека.

В марте девять военных стали жертвами крушения двух транспортных UH-60 Black Hawk в Кентукки.