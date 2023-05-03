Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

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Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос на околоземной орбите для переноса шлюзовой камеры с исследовательского модуля «Рассвет» и его пристыковки к многоцелевому лабораторному модулю «Наука». Для этого космонавты используют манипулятор ERA.

Как сообщили в Роскосмосе, плановая продолжительность работ за пределами Международной космической станции составляет 6 часов 22 минуты. Во время работы на орбите Прокопьев использует скафандр «Орлан-МКС» № 5 с красными полосами, Петелин - «Орлан-МКС № 4 с синими полосами.

Ранее сообщалось, что в 2024-2025 годах в России изготовят партию из трех новых скафандров «Орлан» для работы в открытом космосе. Разработка будет полностью отечественной, ее реализацией займутся специалисты научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Королева.